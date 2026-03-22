Gobierno de Puebla refuerza estrategia contra incendios forestales

Con cero personas fallecidas, cero lesionados y cero inmuebles afectados, el Gobierno del Estado de Puebla, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, implementa acciones de prevención y mitigación que incluyen la apertura de 163 kilómetros de brechas cortafuego, la construcción de 14 kilómetros de líneas negras y cinco operaciones aéreas, con el helicóptero asignado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, para el combate de estos siniestros.

Asimismo, generó resultados positivos en el combate a incendios, la implementación de 6 brigadas multifuncionales de Protección Civil, la ampliación de 11 a 24 coordinaciones regionales, la coordinación a través del Centro Estatal de Manejo del Fuego, la capacitación a combatientes forestales, así como la difusión de medidas de prevención a la población.

De enero a marzo del presente año se han registrado 124 incendios forestales en la entidad, cifra que representa cinco siniestros más en comparación con el mismo periodo de 2025 y una afectación adicional de 708.312 hectáreas.

Durante 2026, los incendios han afectado 2 mil 329.992 hectáreas, mientras que en el mismo periodo de 2025 la superficie dañada fue de mil 621.68 hectáreas.

Al respecto, el gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que la mayoría de estos siniestros son provocados, por lo que exhortó a la población a evitar encender fogatas o asegurarse de apagarlas completamente, a no dejar colillas de cigarro ni residuos de vidrio en zonas boscosas y a denunciar a quien sorprendan provocando un incendio en bosque, pastizal o en la ciudad.

Cabe mencionar que el caso más reciente se registró el pasado 19 de marzo en el municipio de Santa Rita Tlahuapan, en el paraje “La Selva”, donde aproximadamente resultaron afectadas cuatro hectáreas de zacatón. El incendio quedó controlado y liquidado al 100 por ciento.

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