Docente es asesinado a disparos en la Sierra Norte de Puebla

Un hombre dedicado a la docencia, identificado como Braulio M., fue asesinado a disparos en la Sierra Norte de Puebla; hasta el momento se desconocen los motivos de la agresión.

El ataque ocurrió poco antes de la medianoche del sábado, cuando la víctima, de 52 años, se encontraba en compañía de su hijo sobre un camino de terracería cercano al fraccionamiento Camino Real, en el municipio de Venustiano Carranza.

El joven solicitó apoyo a elementos de la Policía Municipal, a quienes informó que su padre había sido atacado con arma de fuego, sin poder proporcionar mayores detalles sobre lo ocurrido.

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Al arribar al sitio, los policías confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Presentaba diversas heridas por impacto de bala en el rostro, brazo, tórax y espalda. En la zona fueron localizados múltiples casquillos percutidos, por lo que el área fue acordonada.

Posteriormente, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que personal de la Unidad de Investigación de Homicidios Dolosos acudió para realizar el levantamiento del cuerpo y su traslado al anfiteatro de Xicotepec de Juárez, donde continuarán las diligencias correspondientes.

#Seguridad 🚓 Un hombre de 52 años, identificado como Braulio M y de profesión maestro, fue acribillado en el fraccionamiento Camino Real, de Venustiano Carranza, Puebla.



El cuerpo presentaba múltiples impactos de arma de fuego.



✍🏻 Con información de @_jesuszav pic.twitter.com/uTOOFc2KC3 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 22, 2026

Editor: César A. García

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