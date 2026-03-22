Tres municipios de Puebla, focos rojos por robo a transporte de carga

Puebla, Esperanza y Palmar de Bravo, municipios por los que cruza la autopista México-Veracruz, son los puntos más críticos de robo a transporte de carga entre marzo de 2025 y febrero de 2026, ya que se encuentran entre los 15 municipios con más robos, indicó el último informe de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Entre enero y febrero en la capital poblana se contabilizaron 228 casos de robos a transporte de carga de vehículos asegurados, una disminución del 40 por ciento de los incidentes, con lo que se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional, por debajo de San Luis Potosí.

Por su parte, Esperanza se ubica en el lugar ocho en el país con 124 casos, 12 por ciento menos de los robos registrados.

En tanto, Palmar de Bravo se colocó en el peldaño 10 con 92 robos, un incremento de 12 por ciento con respecto al periodo pasado.

En la entidad poblana se contabilizaron 821 robos de vehículos pesados con violencia, con lo que se ubicó en el segundo sitio en el país con más casos de este tipo, por debajo del Estado de México y por encima de Veracruz.

El 20 de marzo del año en curso, una nodriza que transportaba automóviles clásicos fue robada en el municipio de Amozoc sobre la autopista Veracruz-Puebla y los vehículos fueron recuperados en el Estado de México en unas horas, después de hacerse viral el hurto.

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La autopista México-Veracruz es una de las más peligrosas de acuerdo con las autoridades federales, por lo que el año pasado la Guardia Nacional implementó el operativo Cero Robos, con el que reportaron una disminución de los robos del 50 por ciento.

Recuperan uno de cada dos vehículos robados

Entre enero y febrero se han recuperado 200 vehículos asegurados en la entidad poblana, la cual registra un porcentaje de recuperación de 56.31 por ciento, es decir, uno de cada dos vehículos robados es regresado a sus propietarios.

Puebla se ubica en el lugar 18 a nivel nacional por este porcentaje de recuperación de vehículos robados; sin embargo, disminuyó el robo 25 por ciento y aumentó la recuperación 5.1 por ciento.

La capital poblana es la única que aparece en el listado de los 15 con más robos con violencia entre 2025 y febrero de 2026, con 763 casos.

Editor: César A. García

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