Puebla ampliará su participación en auto eléctrico Olinia: Celina Peña

La subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación del gobierno federal, Celina Peña Guzmán, adelantó que se ampliará la participación de Puebla en la construcción del vehículo eléctrico mexicano Olinia con el ecosistema del ATP, que significa el ensamblaje de semiconductores.

En entrevista, previo a su encuentro con la Red Estatal de Mujeres Armentistas, explicó que el proyecto en un inicio solo era el diseño de los semiconductores; sin embargo, se modificó por decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Rosaura Ruiz Gutiérrez.

Recordó que en un inicio solo se contempló la Casa de Diseño Automotriz en el Instituto Tecnológico de Puebla (ITP) y después que todo el ensamblaje se realice en la entidad poblana.

“El proyecto está muy avanzado, casi terminado, pero eso corresponde informar a los encargados del proyecto“, dijo al confirmar que siguen los planes de presentarlo en el Mundial 2026.

La académica poblana dijo que regresará a la entidad poblana de manera frecuente, debido a que es la encargada de darle seguimiento a los proyectos federales que se llevan a cabo en el estado.

#Puebla 🗣️ Celina Peña, subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación, confirma que el proyecto Olinia, para la fabricación de un automóvil eléctrico accesible, se queda completamente en Puebla,



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“Siempre voy a estar para la ciudad, siempre voy a estar para el estado”

Peña Guzmán dijo que no es tiempo de destapes, pero destacó que siempre va a estar para la ciudad y para el estado cuando se le requiera.

“Los tiempos políticos correrán sus propios momentos; en este momento es un momento para Puebla, es un momento para la ciencia, y es el momento de convertir a nuestro estado en la capital de la tecnología y la sostenibilidad“, agregó.

Durante su encuentro con la Red Estatal de Mujeres Armentistas, la funcionaria federal fue recibida por excolegas, quienes le lanzaron porras y mostraron su apoyo, mientras otras asistentes le pidieron participar en los proyectos que supervisa.

Además, recibió el apoyo de la dirigente estatal de Morena, Olga Romero Garcicrespo, quien compartió que escribió un libro junto a la funcionaria federal y otras mujeres llamado “Polifonía Femenina”.

La líder morenista le expresó buenos deseos en todo lo que decida realizar, al tiempo de alzarle la mano.

“Créanme que voy a regresar, porque esta es mi tierra, esta es mi casa, y voy a caminar por el bien de Puebla por todas y todos ustedes“, sentenció.

🗣️ "Siempre voy a estar para la ciudad, siempre voy a estar para mi estado", indicó la subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación del gobierno federal, al señalar que por ahora no son momentos de destapes.



Esto, antes de una conferencia a la Red estatal de… pic.twitter.com/K76YdFBC3X — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 22, 2026

Editor: César A. García

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