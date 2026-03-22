Cateo en Atlixco deja dos detenidos y aseguramiento de droga

Como parte de acciones para combatir la venta y distribución de narcóticos, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) llevó a cabo un cateo en el municipio de Atlixco que permitió la detención de dos personas y el aseguramiento de droga.

Derivado de labores de investigación, el 21 de marzo de 2026 se dio cumplimiento a una orden de cateo en un inmueble ubicado en un camino de terracería sin nombre, de la colonia Prados El León, en el municipio de Atlixco.

La diligencia fue ejecutada en un operativo interinstitucional con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal, logrando un resultado positivo con la detención de Monserrat N. y Mario N., quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Durante la intervención, se aseguraron 49 bolsitas con sustancia cristalina con características similares al cristal, dos bolsas con hierba seca con apariencia de marihuana y una báscula digital tipo gramera.

El inmueble quedó asegurado como parte de la investigación, mientras que la Fiscalía continúa con las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y proceder conforme a derecho.

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