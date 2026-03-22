Pável Gaspar impulsa obras y educación en la Mixteca poblana

En un recorrido por la Mixteca poblana, el diputado Pável Gaspar Ramírez refrendó su compromiso con el bienestar de las comunidades al impulsar acciones en materia de infraestructura social y educación, a través de una gestión cercana y permanente en territorio.

Durante su visita al municipio de Tecomatlán, en la inspectoría de La Unión, el legislador acompañó a autoridades locales y a personas de la localidad a la inauguración de una cisterna con capacidad de 35 mil litros, realizada mediante el Programa de Obra Comunitaria.

En su mensaje, destacó que cuando sociedad y gobierno trabajan en equipo, los recursos rinden más y se traducen en beneficios directos para la población.

Como parte de este recorrido por su distrito, el diputado subrayó que la transformación de la Mixteca comienza en la educación. Por ello, en el municipio de Albino Zertuche acompañó a la comunidad escolar de Acaxtlahuacán para atestiguar importantes mejoras en infraestructura educativa, a través del Programa de Obra Comunitaria.

En la Escuela Primaria “Carmen Serdán” se realizaron trabajos de rehabilitación de aulas, pintura y jardinería; en el Bachillerato General “Rodolfo Sánchez Taboada” se impulsaron acciones de impermeabilización, mejora de infraestructura deportiva y la creación de un mural que fortalece la identidad estudiantil; mientras que en la telesecundaria se rehabilitaron baños, además de la instalación de un colector pluvial y una cisterna.

“Queremos que a nuestras comunidades les vaya bien, que haya justicia social y bienestar. Seguimos gestionando con el corazón para que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan acceso a la educación en las mejores condiciones”, expresó el legislador.

Asimismo, en el municipio de Tulcingo de Valle, el diputado acompañó a la presidenta municipal, Maru Meza Rodríguez, como testigo de la Jornada de Salud “Por Amor a Puebla”, donde, a través de una caravana médica integrada por seis unidades, se brindarán servicios de consulta general, laboratorio, mastografía, ultrasonido y atención psicológica, del 23 al 27 de marzo.

El diputado Pável Gaspar Ramírez reconoció el compromiso del Ejecutivo estatal por acercar los servicios de salud a quienes más lo necesitan. Subrayó que “la salud no debe ser un privilegio para unos cuantos, sino un derecho para todas y todos los poblanos”.

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