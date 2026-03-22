Develan billete de lotería conmemorativo por Margarita Maza

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la develación del billete conmemorativo “2026, año de Margarita Maza” desde Guelatao de Juárez, Oaxaca, como parte del Sorteo Zodiaco Especial No. 1740 de la Lotería Nacional.

Durante el acto, la mandataria mexicana estuvo acompañada por la directora general del organismo, Olivia Salomón; la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

La presentación se realizó en el marco de la conmemoración del 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, donde también participaron las tradicionales Niñas Gritonas, quienes lanzaron la porra alusiva al sorteo y a Margarita Maza.

El billete fue diseñado para reconocer el legado de Margarita Maza Parada, destacando su papel como figura clave durante la Intervención Francesa en México y su contribución en la defensa de los principios republicanos.

Te puede interesar: SHCP reactiva estímulos fiscales a gasolinas por alza de precios

Al término del evento, Olivia Salomón señaló que para la Lotería Nacional, es un privilegio participar en este homenaje que resalta la relevancia histórica de Margarita Maza en la construcción del Estado laico mexicano.

En el contexto del bicentenario de su natalicio, se subrayó su papel durante la Guerra de Reforma, así como su fortaleza durante el exilio familiar en Estados Unidos, mientras México enfrentaba el Segundo Imperio Mexicano.

Para este sorteo se emitieron dos millones 400 mil cachitos, disponibles en más de 11 mil puntos de venta y en la plataforma MiLotería.mx, con un Premio Mayor de 11 mdp en una serie y una bolsa total de 43 mdp.

El Sorteo Zodiaco Especial No. 1740 se realizará el próximo domingo 29 de marzo de 2026 a las 20:00 horas y será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube, llamado “Lotería Nacional · Sorteos Tradicionales”.

#LoteríaInforma🎤



Ciudad de México, 22 de marzo, 2026



La Presidenta Claudia Sheinbaum, junto con la directora general de Lotería Nacional, La Mtra. Olivia Salomón, develó en Guelatao de Juárez, Oaxaca, el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco Especial No. 1740, dedicado al… pic.twitter.com/wZsYQIxwX3 — Lotería Nacional (@lotenal) March 22, 2026

Te recomendamos: