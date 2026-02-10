Laura Artemisa impulsa renovación de mercado en Tetela de Ocampo

Luego de 13 años de no recibir mantenimiento, el programa de Obra Comunitaria dignificó el mercado municipal Juan Nepomuceno, en Tetela de Ocampo, lo que impulsa la justicia social en favor de los clientes y comerciantes, indicó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, al afirmar que este programa “permite el renacimiento del corazón comercial de municipios como este, en beneficio de todas y todos”.

Con esta acción, Laura Artemisa García enfatizó que se impulsa un espacio clave para la economía local, el comercio tradicional y la convivencia social, ya que la Obra Comunitaria consolida un modelo de participación y corresponsabilidad que prioriza el bienestar colectivo.

“El recurso debe ser manejado por el pueblo, porque es para el pueblo y este programa nos permite realizar todo tipo de obras, de ahí la importancia de hacer equipo”.

La obra de dignificación tuvo una inversión de 350 mil pesos, en beneficio de más de 27 mil personas, quienes ahora cuentan con un mercado más ordenado, digno y funcional, además de que fortalece la economía local y el sentido de pertenencia de la comunidad.

La tesorera del comité, María Concepción López, reconoció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta: “Es un apoyo grandísimo, muy significativo, que alguien pudiera voltear a vernos y ayudarnos con una obra tan grande, porque desde que se construyó y se rehabilitó la parte de atrás del mercado, hace más de 13 años, no había recibido mantenimiento, por eso estamos agradecidos”.

Estas acciones forman parte de la visión de bienestar que encabeza el gobernador Alejandro Armenta, con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, para fortalecer los espacios públicos, dignificar el trabajo de las y los comerciantes, así como mejorar la calidad de vida en las comunidades de Puebla.

