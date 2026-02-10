Congreso de Puebla recibe distinción en igualdad laboral y no discriminación

El Congreso del Estado de Puebla se ubica como referente nacional al recibir la Certificación Nivel Oro de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, que reconoce a las instituciones que implementan políticas y prácticas a favor de la igualdad laboral y la no discriminación.

Durante el evento protocolario, la titular de la Unidad para la Igualdad de Género, Daniela Mier Bañuelos, refrendó el compromiso institucional para garantizar entornos laborales incluyentes, libres de violencia y con igualdad de oportunidades para todas y todos.

“Este logro no es un punto de llegada; es el reflejo de un proceso constante y comprometido para construir espacios laborales más justos, incluyentes y libres de cualquier forma de discriminación. Es el resultado del trabajo coordinado entre áreas administrativas, legislativas y operativas, pero, sobre todo, del compromiso de cada persona que integra esta institución”.

Al hacer uso de la palabra, la diputada María Soledad Amieva Zamora agradeció el trabajo de más de un año de todas las colaboradoras y colaboradores del Congreso del Estado para lograr que esta certificación no sea solo un discurso, sino una realidad.

Como parte del programa, se llevó a cabo la entrega del certificado y reconocimiento Nivel Oro de la NMX-R-025-SCFI-2015.

Te recomendamos: