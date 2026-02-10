Sentencian a 15 años a agresor por tentativa de violación en Puebla

La Fiscalía General del Estado aportó diversas pruebas en contra de José Eduardo N., de 39 años de edad, logrando que la autoridad judicial le impusiera una sentencia de 15 años y 8 meses de prisión, como responsable del delito de violación agravada en grado de tentativa, en contra de una niña, ocurrido en la ciudad de Puebla.

Se sabe que el 27 de abril de 2024, la víctima se encontraba durmiendo en su domicilio ubicado en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, cuando de momento José Eduardo N. intentó agredirla sexualmente; sin embargo, la progenitora de la niña se percató e impidió que se consumara el hecho.

Derivado de lo anterior, el agresor fue detenido, quedando a disposición de la autoridad judicial, quien dictó fallo condenatorio en contra del acusado.

Posteriormente, en la audiencia de Individualización de Sanciones, se impuso una pena privativa de libertad de 15 años y 8 meses, además del pago por reparación del daño moral y material.

