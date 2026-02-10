FGE aprehende a hombre por robo agravado en Atlixco

La Fiscalía General del Estado dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Ze Carlos N., de 27 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de robo agravado, ocurrido en el municipio de Atlixco, Puebla.

Los antecedentes del presente mandamiento ocurrieron en 2024, cuando el hoy imputado presuntamente forzó la puerta de una camioneta con la finalidad de sustraer diversos objetos que se encontraban en el interior de la unidad. Durante el hecho, fue sorprendido por el propietario del vehículo, a quien atacó con un desarmador, causándole una lesión en la cabeza.

Derivado de estos hechos, Ze Carlos N. fue detenido por elementos de la Policía Municipal, quedando a disposición del agente del Ministerio Público, quien ejerció acción penal en su contra.

Con base en los datos de prueba recabados, en audiencia inicial fue vinculado a proceso y se le impuso la medida cautelar de firma periódica; no obstante, al haber incumplido con dicha medida, el Ministerio Público solicitó y obtuvo la correspondiente orden de aprehensión.

Te recomendamos: