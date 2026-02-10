Condenan a 13 años de prisión a homicida en Tlaola

Como resultado de la aportación de diversos datos de prueba por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se logró una sentencia de más de 13 años de prisión contra Malaquias N., como responsable del delito de homicidio ocurrido en el municipio de Tlaola.

De acuerdo con la Carpeta de Investigación, el 26 de marzo de 2021, Malaquias N. interceptó a un hombre en la calle Libertad, sin número, de la colonia Lindavista de Xaltepuxtla, donde presuntamente lo agredió con una piedra en la cara hasta privarlo de la vida.

Una vez que el imputado quedó a disposición de la autoridad judicial, la Fiscalía General del Estado presentó de manera oportuna diversos medios de prueba en cada una de las audiencias. Tras su análisis y valoración, se dictó sentencia condenatoria en su contra.

En la audiencia de Individualización de Sanciones, el Tribunal de Enjuiciamiento le impuso una pena privativa de la libertad de 13 años; asimismo, deberá exhibir una cantidad económica como pago de la reparación del daño moral y material.

