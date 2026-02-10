Mega Rodada 2026 reunirá a más de 3 mil motociclistas en San Pedro Cholula

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández Díaz, en coordinación con representantes de la organización “1,200 Sentimientos Cúbicos México”, presentó la Mega Rodada Cholula–Puebla 2026, que se llevará a cabo el próximo domingo 15 de febrero. El evento reunirá a motociclistas de distintas regiones y tendrá como punto de llegada el corazón del municipio.

La Plaza de la Concordia será la sede de este encuentro, donde se prevé el arribo de más de 3 mil motociclistas y alrededor de 6 mil visitantes. Se estima una derrama económica aproximada de 6 millones de pesos. Durante la jornada, los participantes compartirán su pasión por la movilidad en motocicleta y promoverán la conducción responsable y segura en el espacio público.

La alcaldesa destacó que San Pedro Cholula se ha consolidado como uno de los principales destinos para este tipo de concentraciones, al señalar que encuentros de esta magnitud generan un impacto económico positivo que beneficia a toda la población.

Asimismo, aseguró que el municipio recibirá “con los brazos abiertos” a las y los participantes, quienes podrán exhibir sus motocicletas y disfrutar de actividades complementarias como música en vivo y una gran rifa para los asistentes, con el objetivo de fortalecer la convivencia y el sentido de comunidad.

Finalmente, la edil invitó a las y los cholultecas y al turismo en general a visitar el municipio, consumir productos y servicios locales y apoyar la economía de la región. Subrayó que este tipo de actividades fortalecen la vida comunitaria y posicionan a San Pedro Cholula como un destino dinámico, además de que la Mega Rodada 2026 y eventos similares se desarrollarán de manera ordenada y segura, en beneficio de la ciudadanía.

