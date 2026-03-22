Cinthya Chumacero encabeza mesa de trabajo con comunidad LGBTIQ+

La diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez encabezó una mesa de trabajo con personas de la diversidad sexual y de género que viven en distintos municipios de la entidad, con el objetivo de conocer las necesidades y requerimientos de sus demarcaciones, para realizar las gestiones necesarias en el ámbito de sus competencias.

Durante la reunión, la legisladora informó sobre el trabajo realizado desde el Congreso y se estableció, como parte de los acuerdos de seguimiento, llevar a cabo jornadas de prevención de infecciones de transmisión sexual; además, fomentar la sensibilización y capacitación para reducir la discriminación en el servicio público.

En el encuentro estuvieron presentes personas de Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Huehuetlán, Tehuacán y Cuetzalan, entre otros municipios donde también se pretende incidir con diversas acciones.

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