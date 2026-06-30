Armenta reprocha que delincuentes usen mujeres e infancias como escudo

En el séptimo aniversario de la Guardia Nacional, el gobernador Alejandro Armenta Mier reprochó que delincuentes usen a mujeres e infancias como escudos para “proteger sus fechorías” y reconoció la reacción de los elementos ante las agresiones recibidas con temple estoico.

Durante su discurso, Armenta Mier afirmó que la actitud de los elementos de la Guardia Nacional ha sido impecable en el cuidado de la población, inclusive en las agresiones recibidas por parte de la gente y los abusos y excesos de los grupos delictivos.

El gobernador explicó que a veces la población socializa con los grupos delictivos dedicados al robo de gas o de combustible, además de otras actividades ilícitas, y ha violentado a los elementos de la Guardia Nacional.

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Con motivo del 7º Aniversario de la @GN_MEXICO_ 🚔👮🏻, reconocemos a las y los elementos que, con entrega, compromiso, valentía y disciplina, trabajan todos los días por la seguridad de Puebla y de México.



¡Gracias por su labor y por servir con honor! 🇲🇽✨ pic.twitter.com/k9UR24Bghi — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) June 30, 2026

Sin embargo, destacó el temple de los uniformados al no “caer en la tentación” de responder a una agresión.

“Eso es ejemplar, porque cuando se expone la vida de un compañero, desde luego que la actitud y el temple sale a flote”, expresó.

Armenta Mier reprochó la conducta impropia de delincuentes vinculadas a comunidades y pidió no confundir la tolerancia con debilidad.

Insistió en que las fuerzas armadas junto a la Guardia Nacional son contundentes en su actuar.

Asimismo, afirmó que al ser tolerantes ha evitado tragedias que “antes eran comunes” y que generaban sucesos lamentables.

El mandatario estatal reconoció la labor de la Guardia Nacional y dijo que es una muestra de gratitud por el trabajo realizado.

Al evento conmemorativo acudió el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Puebla, Carlos Alberto Soto Sueza, y el presidente municipal de Puebla José Chedraui Budib.

Editor: Renato León

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