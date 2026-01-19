Aclaran presencia de avión militar de EU en Aeropuerto de Toluca

El Gobierno de México aclaró este domingo que la presencia de un avión Hércules C-130 de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Toluca correspondió a un vuelo autorizado y vinculado a actividades de capacitación, descartando que se tratara de una operación extraordinaria.

En una publicación en X, el Gabinete de Seguridad señaló que el arribo de la aeronave se realizó conforme a protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de cooperación bilateral, luego de que en redes sociales circularan versiones sobre un presunto despliegue militar estadounidense.

Las autoridades subrayaron que este tipo de vuelos forman parte de los mecanismos regulares de colaboración internacional en materia de seguridad y capacitación, los cuales se llevan a cabo con autorización expresa del Estado mexicano.

La aclaración se dio después de que medios locales reportaran el aterrizaje de un avión militar procedente de la Base Aérea Dyess, marcado por una alerta emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) sobre posibles interferencias en sistemas de navegación en regiones del Pacífico.

Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existe ninguna actividad militar de Estados Unidos en territorio nacional, al enfatizar que dichas versiones carecen de sustento.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes indicó que la alerta de la FAA tiene carácter preventivo y está orientada únicamente a reforzar la atención en la operación aérea dentro de determinadas regiones del espacio aéreo.

Respecto a las imágenes que circulan en redes sociales sobre el reporte de un avión Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca, informamos que su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación.



