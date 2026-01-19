Sheinbaum entrega beneficios durante gira en cuatro entidades

Del viernes 16 al domingo 18 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó una productiva gira de trabajo por el Estado de México, la Ciudad de México y Guanajuato.

En el Estado de México, desde Ecatepec, encabezó su conferencia matutina, sostuvo un encuentro con empresarios de la región y entregó tarjetas de la Beca “Rita Cetina”.

Posteriormente, en Tlalnepantla, se reunió con beneficiarios de las Pensiones para el Bienestar.

En la Ciudad de México, inauguró el Hospital General “Ignacio Zaragoza” del IMSS, una unidad médica que ahora cuenta con 35 especialidades y equipamiento de última generación.

En Guanajuato, en San Miguel de Allende, entregó el documento de creación del Ejido Nuevo Cruz del Palmar, como parte del Plan de Justicia para los pueblos Chichimeca y Otomí del noreste del estado y el semidesierto de Querétaro.

