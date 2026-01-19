Operativo interestatal Puebla-Tlaxcala inhibe traslado de drogas y armas

Como resultado del operativo interestatal Puebla-Tlaxcala, orientado a reforzar la vigilancia en zonas limítrofes, las fuerzas de seguridad inhibieron el traslado de drogas y armas de fuego.

Para obtener estos resultados, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla contó con el respaldo de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Policía Estatal de Tlaxcala y Policía Municipal de San Martín Texmelucan.

El despliegue policial y el trabajo coordinado de las autoridades, permitió detener, en distintas intervenciones, a cuatro hombres por delitos contra la salud, portación de arma de fuego sin licencia y detentación de vehículo con reporte de robo.

También, se aseguraron más de 30 envoltorios con posible droga, un arma de fuego, cuatro motocicletas con reporte de robo y dos vehículos relacionados con el traslado de gas LP de procedencia ilícita.

Además, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo acciones de proximidad con 280 personas e inspeccionaron 422 vehículos, a fin de verificar su estatus legal.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, fortalece el trabajo con otras entidades federativas, a fin de combatir de manera frontal a la delincuencia.

