Choque de tractocamión provoca cierre de la Puebla-Orizaba

El choque de un tractocamión contra un semirremolque tipo caja seca, registrado la tarde de este domingo, mantiene cerrada la autopista Puebla-Orizaba a la altura del kilómetro 217, situación que ha provocado el cierre de la vialidad y un intenso congestionamiento vehicular.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el conductor de un tractocamión blanco, marcado con el número económico 074 y que circulaba por el carril de alta velocidad con dirección a Puebla capital, no se percató a tiempo del contenedor tipo caja metálica que transitaba delante de él, impactándose de manera directa al no reducir la velocidad.

La fuerza del choque provocó que la cabina del tractocamión quedara dañada, resultando el conductor con diversas contusiones en varias partes del cuerpo. El percance obligó al cierre total de la circulación debido al esparcimiento de autopartes sobre la cinta asfáltica.

Fueron automovilistas que circulaban por la zona quienes alertaron al número de emergencias 911, solicitando la intervención de paramédicos de Capufe y personal de la Guardia Nacional, División Carreteras, para brindar atención al lesionado y asegurar el área.

Socorristas otorgaron los primeros auxilios al conductor, mientras que elementos de la Guardia Nacional realizaron labores de abanderamiento para prevenir otro percance y facilitar las diligencias correspondientes.

Finalmente, se levantó el acta del siniestro y se ordenó el traslado de las unidades involucradas al corralón, donde permanecerán a disposición de la autoridad competente en tanto se determinan las causas del accidente y se deslindan responsabilidades.

Te recomendamos: