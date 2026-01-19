Falsa alarma por desaparición de niño en Amozoc; se escondía en el techo

Una fuerte movilización policiaca se registró en el municipio de Amozoc después de que un menor se escondiera en la azotea de su domicilio y sus padres pensaran que había sido sustraído, situación que generó la alerta inmediata a las autoridades.

El hecho ocurrió la tarde de este domingo, cuando Maximiliano, de seis años de edad, fue reportado como no localizado en el barrio de San Miguel, lo que provocó diversas versiones iniciales, entre ellas la posibilidad de un hurto y que una persona a bordo de una motocicleta pudiera habérselo llevado.

De manera inmediata, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), activó los protocolos de búsqueda y localización, manteniendo comunicación constante con los familiares, quienes realizaron una revisión exhaustiva del domicilio.

Minutos después, el menor fue localizado sano y salvo en su propia vivienda, escondido en la azotea, entre los tinacos.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para dar seguimiento al protocolo correspondiente, verificar el estado del niño y emitir las recomendaciones necesarias a los familiares, reforzando la importancia de la supervisión permanente de niñas y niños, ya que un descuido puede generar situaciones de riesgo y movilizaciones de emergencia.

