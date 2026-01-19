Lupita Cuautle sostiene reunión de trabajo con ediles auxiliares de San Andrés Cholula

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, sostuvo una reunión de trabajo con las autoridades auxiliares, con el propósito de fortalecer la coordinación y el trabajo conjunto en beneficio del municipio.

En ese sentido, la edil sanandreseña reiteró su compromiso de mantener un diálogo permanente y cercano con las y los representantes auxiliares, a fin de atender de manera oportuna las necesidades de la población y continuar trabajando de forma coordinada por el desarrollo del municipio.

Durante el encuentro, se abordaron temas prioritarios para las comunidades en materia de obra pública, bienestar social y seguridad, así como estrategias para mejorar la atención ciudadana y dar seguimiento a las acciones que se realizan desde las distintas áreas del gobierno municipal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo la gobernabilidad, el diálogo permanente y la suma de esfuerzos para impulsar el bienestar y el desarrollo en todas las comunidades del municipio.

