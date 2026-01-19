Trasladan por aire a menor con dengue grave de Izúcar a Puebla capital

Con el fin de salvaguardar la salud y brindar atención médica inmediata y especializada, el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Salud, coordinó el quinto traslado en ambulancia aérea en lo que va del año, correspondiente a una paciente pediátrica con diagnóstico de dengue grave.

Se trata de una menor de 11 años de edad, quien fue referida este domingo desde el Hospital General de Izúcar de Matamoros al Hospital General del Sur, en la capital poblana.

El traslado se realizó gracias al equipo del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), bajo condiciones de seguridad, con la documentación correspondiente y en compañía de un familiar, conforme lo señalan los protocolos.

La paciente ingresó por la tarde al área de Urgencias Pediátricas del nosocomio de la capital, donde recibió valoración y manejo médico inmediato.

Con estas acciones y “Por Amor a Puebla”, el Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, fortalece su compromiso con el bienestar de la niñez poblana, al asegurar una atención médica inmediata y especializada, con el quinto traslado aéreo en lo que va del año.

