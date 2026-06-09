Suben a 101 los muertos por brote de ébola en RD Congo

Las autoridades de la República Democrática del Congo han registrado 101 muertes por el brote de ébola, declarado el pasado 15 de mayo. Hasta el momento se han confirmado 550 casos, según datos verificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, las autoridades alertaron sobre la presencia de grupos armados en las instalaciones médicas.

La organización declaró que la presencia de grupos armados en Djugu y en Mambasa limita el acceso en varias zonas de salud afectadas o en riesgo. Hay 309 pacientes; algunos de estos están aislados u hospitalizados. El número de personas que ya se han curado es de 19, mientras que en las zonas de salud afectadas se mantienen en 25.

El brote fue declarado el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, la cual es el epicentro del brote con 518 casos, pero se propagó después a las provincias orientales de Kivu del Norte con 29 y Kivu del Sur con 3. En Uganda ya también se han registrado brotes; hay 19 casos y 14 que se consideran provenientes de RDC; entre esos casos se reportan dos fallecimientos.

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El brote corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de mortalidad es del 30% y el 50%. Todavía no hay una vacuna autorizada o tratamiento específico; según la OMS (OMS), se considera alto el riesgo de brote en África y bajo a escala mundial.

El virus del ébola se transmite por estar en contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Editor: Diego González

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