Aprehenden a hombre por posesión de metanfetamina en Tehuacán

La Fiscalía General del Estado de Puebla dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de José Francisco N., alias “El Pancho”, de 24 años de edad, por su probable responsabilidad por delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple de metanfetamina, ocurrido en el municipio de Tehuacán.

Los hechos tuvieron lugar en la colonia Vista Hermosa de dicho municipio, cuando policías municipales sorprendieron al imputado en posesión de varios envoltorios con sustancia con características de la droga conocida como cristal.

Fue presentado ante el agente del Ministerio Público, quien ejerció acción penal en su contra.

Con base en los datos de prueba recabados, en la audiencia inicial se dictó auto de vinculación a proceso y se le impuso la medida cautelar de firma periódica.

Ante el incumplimiento de dicha medida, el juez lo declaró sustraído de la acción de la justicia, motivo por el cual se obtuvo y ejecutó la correspondiente orden de aprehensión.

