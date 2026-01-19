Localizan restos humanos embolsados entre San Lucas El Grande y Tlahuapan

Al menos dos cadáveres fueron encontrados en pedazos y dentro de bolsas de basura en un terreno de cultivo ubicado entre los límites de San Lucas El Grande y Santa Rita Tlahuapan.

En el transcurso del domingo, pobladores de la zona limítrofe entre ambos municipios llamaron a emergencias para reportar el hallazgo de múltiples bolsas de color negro con aroma fétido.

Posterior a ello, en una segunda llamada, los ciudadanos informaron que al inspeccionar uno de los paquetes encontraron sangre y aparentes restos humanos.

Esto movilizó a los cuerpos de emergencia; a través de la inspección por parte de policías, se informó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que los bultos eran restos de un hombre y una mujer.

Además de esto, se corroboró que cerca de los fragmentos embolsados, había una cartulina con mensaje de índole delictivo, mismo que señalaba a los occisos como presuntos vendedores de narcóticos; por lo que trasciende que ahí sería parte de una disputa por el control de esta actividad ilegal en la región.

