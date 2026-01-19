Dan 14 años de prisión a hombre por violar a menor en Zacatlán

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo una sentencia de 14 años y seis meses de prisión en contra de Hipólito N., penalmente responsable del delito de violación equiparada, ocurrido en el municipio de Zacatlán.

De acuerdo con las investigaciones, el 26 de febrero de 2021, Hipólito N. mediante engaños hizo salir de su domicilio a dos menores de edad, hijas de su pareja sentimental.

Al encontrarse en un lugar apartado, presuntamente comenzó a golpearlas, logrando una de ellas escapar, mientras que la otra fue agredida sexualmente.

Al concluir las etapas procesales, el pasado 9 de enero, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó la sentencia condenatoria. Asimismo, determinó el pago de una multa y de la reparación del daño material y moral en favor de la víctima.

