Se registra cambio de dos subsecretarios dentro de Segob Puebla

Este fin de semana se registraron movimientos al interior de la Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla, pues trascendió la salida de los subsecretarios Francisco Ramos Montaño y Mario Rincón González, siendo los primeros cambios del año dentro de la administración estatal.

Hasta ahora, se ha mencionado que Pablo Salazar Vicentello, quien se desempeñaba como director de Delegaciones, asumiría la Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos, en sustitución de Ramos Montaño.

Sin embargo, se desconoce quién relevaría en el cargo a Mario Rincón González, quien se desempeñaba como subsecretario de Gobernación.

Se prevé que los cambios sean confirmados oficialmente este lunes, por el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala.

Cabe mencionar que, el propio gobernador Alejandro Armenta Mier ha señalado que hay una constante revisión del desempeño de los funcionarios y que los cambios son “naturales” y sirven para mejorar la administración pública.

