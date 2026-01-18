Reportan como desaparecida a mujer embarazada en Acajete

Una mujer con aproximadamente nueve meses de embarazo fue reportada como desaparecida, después de que familiares perdieran toda comunicación con ella al arribar al municipio de Acajete. El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo.

A través de redes sociales, familiares informaron que alrededor de las 02:00 horas se reportó el robo de un vehículo tipo Malibú, con placas del estado de Puebla, en el tramo carretero Acajete–Apango, unidad en la que presuntamente viajaba la mujer identificada como Lidya Valdivia Juárez, quien se encuentra en la etapa final de su embarazo.

Solicitamos su colaboración para la pronta localización de Lidya Valdivia Juárez. vista por última vez en el Municipio de Acajete, Puebla.

¿Tienes información? ¡Llámanos! 2226821258 pic.twitter.com/Ld86y5aNxz — Comisión de Búsqueda de Personas (@busquedagobpue) January 18, 2026

De acuerdo con la información difundida, la última comunicación de Lidya fue con su esposo, Luis Torres, a quien le envió una fotografía en la que se observa una motocicleta y un automóvil que, aparentemente, la seguían. Trascendió que la mujer habría acudido a ese punto con la intención de vender un vehículo.

Hasta el momento se desconoce el paradero de la mujer, por lo que familiares y amigos han iniciado una intensa búsqueda tanto en redes sociales como en el municipio de Acajete y zonas aledañas, solicitando el apoyo de la ciudadanía para dar con su localización.

