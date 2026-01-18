Cuatro son sentenciados a 80 años de prisión por secuestro en Ciudad Serdán

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo una sentencia condenatoria de 80 años de prisión en contra de Jonathan N., Pedro N., Antonio de Jesús N. y Luis Damián N., como responsables del delito de secuestro agravado cometido en agravio de un hombre en el municipio de Ciudad Serdán.

De acuerdo con las investigaciones, en noviembre de 2020 la víctima, quien se desempeñaba como taxista, fue privada de la libertad por varios sujetos que exigieron 100 mil pesos como pago de rescate.

Días después, la familia pactó la entrega de 25 mil pesos sobre la carretera El Seco–Esperanza. Tras la denuncia correspondiente, personal de la Fiscalía desplegó un operativo de pago controlado que permitió la detención de los cuatro implicados.

Concluidas las etapas procesales, la autoridad judicial emitió el fallo condenatorio por el delito de secuestro agravado, imponiendo una pena de 80 años de prisión, así como una multa de más de un millón de pesos contra cada uno y el pago por concepto de daño moral y material.

