Presentan en la FENALI 39 obras bengalíes traducidas al español

La escritora Ángeles Mastretta y el traductor Anisuz Zaman presentaron las obras Pescador del río Padma, de Manik Bandyopadhyay, y Hielo Negro, de Mahmudul Haque, en el marco de la FENALI 39 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Ambos títulos forman parte de una coedición entre Ediciones BUAP y Editorial Del Lirio, y fueron traducidos del bengalí al español por Anisuz Zaman, quien también ha trabajado versiones en bengalí de obras como Arráncame la vida y Cien años de soledad.

Durante la presentación, Ángeles Mastretta dialogó con el traductor sobre los retos de trasladar una obra a otro idioma. El traductor bengalí explicó que el principal desafío es mantener la fidelidad a la emoción, la estructura y la musicalidad del texto original.

Asimismo, durante su intervención, destacó las similitudes entre Pescador del río Padma y el universo narrativo de Gabriel García Márquez, al señalar que ambas obras construyen espacios ficticios que abordan temas como la igualdad y los derechos humanos.

La actividad formó parte de las presentaciones editoriales de la 39.ª edición de la Feria Nacional del Libro (FENALI) de la BUAP, un encuentro que se llevará a cabo del 20 al 29 de marzo en el Edificio Carolino y que reúne a 400 invitados especiales.

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