Puebla cedería Paseo Bravo al gobierno estatal

El gobierno municipal está dispuesto a ceder el Paseo Bravo al gobierno del estado, tras una solicitud del gobernador Alejandro Armenta, confirmó el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Francisco Rodríguez Álvarez.

El funcionario municipal dijo que la solicitud todavía no se realiza de manera formal, pero hay disposición de trabajar de manera conjunta en la rehabilitación de este tipo de espacios, ya que el mandatario estatal tiene una propuesta de intervención al lugar.

“Nosotros no tenemos ninguna objeción en ello, todo es en beneficio de la protección y de la paz de los ciudadanos que viven en Puebla”, comentó.

En entrevista posterior, Rodríguez Álvarez agregó que podría ser a través de una donación del lugar al gobierno del estado, para que pase a su cargo, como sucede con otros lugares como Los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

Insistió en que no importa bajo quién estén a cargo estos espacios públicos, ya que van a trabajar en conjunto entre los diferentes órdenes de gobierno.

El 11 de agosto pasado, el gobernador Alejandro Armenta Mier adelantó que tuvo una reunión con el presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, para planear el proyecto que adelantó podría ser un corredor de Talavera con placas conmemorativas a personajes importantes de la entidad.

El Paseo Bravo fue escriturado por la administración municipal pasada el 13 de febrero de 2023.

Denuncian sustracción de escultura

En otro tema, confirmó que la escultura del mariachi en el Parque de Santa Inés fue robada, por lo que investigan un vehículo involucrado en la sustracción de la pieza, por lo cual ya hay una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

El titular de la SGG comentó que hay videos de cámaras conectadas al DERI en el que se observa a los responsables del robo y esperan recuperar la figura de bronce.

Habrá Feria de venta de útiles

El titular de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, anunció que del 17 al 31 de agosto habrá una feria de venta de útiles escolares, en las que habrá 50 y 60 comerciantes, tanto de los informales que retiraron del Centro Histórico como formales de empresas que van a invitar.

Abundó que para controlar la presencia de los comerciantes, instalarán una carpa como en la Feria del Libro, donde será el límite para ofrecer sus productos.

Reiteró que la presencia de los comerciantes es por tiempo limitado, en el horario comercial del Centro Histórico, el cual termina a las 8 de la noche.

Editor: Renato León

