Lupita Cuautle promueve protagonismo juvenil en San Andrés Cholula

En el marco del Día Internacional de la Juventud, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle Torres, inauguró el mural “Juventudes: de dónde venimos y hacia donde vamos” en la unidad deportiva La Cruz, ubicada en la colonia Concepción La Cruz. Este evento busca reconocer la participación sustantiva de las y los jóvenes en la comunidad.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que su administración respalda y promueve el papel de la juventud en la sociedad mediante diversas acciones. Entre ellas se encuentran la gestión de becas en las mejores universidades del municipio y actividades culturales y deportivas, como la próxima carrera “Corre por las Juventudes”, programada para el domingo 17 de agosto.

Además, se mencionó el programa “Cambiando el Rumbo con Juventudes de Resultados”, que entregará tabletas a personas de entre 17 y 19 años de edad, entre otros programas destinados a empoderar a la juventud.

Con estas iniciativas, buscan fomentar que la población joven sea protagonista en el progreso de San Andrés Cholula, asegurando su participación activa en el desarrollo de la comunidad.