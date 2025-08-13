SSC Puebla desarticuló banda de asaltantes y aseguró 71 armas esta semana

Como parte de las acciones para garantizar protección y paz a la ciudadanía, el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, lideró operativos para erradicar la venta de alcohol de forma ilegal en diferentes establecimientos durante la última semana. Estos operativos se realizaron en el Centro Histórico y fueron coordinados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En una conferencia de prensa, Franco Rodríguez, titular de la Secretaría General de Gobierno, y el coronel Félix Pallares Miranda, de la SSC, destacaron que uno de los principales objetivos del Gobierno de la Ciudad es brindar atención oportuna y de calidad. Resaltaron que la SSC obtuvo su primera reacreditación por parte de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), cumpliendo con 154 estándares internacionales.

Estos estándares se basan en políticas escritas, análisis, informes y rendición de cuentas. Cada año, la SSC es evaluada para comprobar el cumplimiento continuo de estos lineamientos, lo que permite la mejora de su infraestructura y condiciones para el personal policial.

Entre el 5 y el 11 de agosto, la SSC atendió 5 mil 275 solicitudes de apoyo, con un promedio de 879 atenciones diarias y un tiempo de respuesta de aproximadamente seis minutos. Durante este periodo, se implementaron 10 operativos Centinela, inspeccionando mil 110 vehículos en 73 puntos, resultando en 27 infracciones y la detección de 227 vehículos irregulares, además de la detención de dos personas.

Asimismo, se llevaron a cabo 88 operativos de Transporte Seguro, inspeccionando 3 mil 86 usuarios y 710 unidades en más de 100 rutas colectivas, con una detención reportada.

En el Operativo Angelópolis, coordinado con el Instituto Nacional de Migración (INM), se rescataron 10 extranjeros, de los cuales nueve eran de Colombia y uno de Venezuela. También se aseguraron 71 armas de fuego y cartuchos útiles, así como 10 mil 132 gramos de sustancias ilícitas.

Se recuperaron 17 vehículos con reporte de robo y se identificaron un total de 26 automotores relacionados con delitos. Durante estas acciones, se detuvieron a 80 personas, de las cuales 34 fueron presentadas ante el Juzgado Cívico, dos ante la autoridad especializada en adolescentes y 44 al Ministerio Público.

Finalmente, gracias a la coordinación interinstitucional y el uso de herramientas tecnológicas, se logró la desarticulación de una banda dedicada al robo a cuentahabiente en la colonia Santa María La Rivera, así como la detención de integrantes de una célula dedicada al robo a negocios en la colonia 10 de Mayo.