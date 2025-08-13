Estacionamientos de estadios seguirán sin cobros, confirma Armenta

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, afirmó que su gobierno “no tiene nada en contra de ninguna organización comercial“. Refirió que en su administración se cumple la ley, existe estado de derecho y no hay represión contra ningún grupo, al contrario, puntualizó que hay apertura al diálogo.

En este contexto, el mandatario aseguró que en Puebla no se concilian, permiten y mucho menos se acuerdan probables actos de narcomenudeo. “No vamos a autorizar desde el gobierno actividades delictivas”, sostuvo.

El gobernador también aseguró que el acceso a los estacionamientos de los estadios continuará de forma gratuita. Afirmó que dicho espacio no regresará a manos de organizaciones que anteriormente cobraban a las familias hasta 200 pesos, y que luego, ante un acto delictivo, nadie respondía.

Armenta expresó que el gobierno que encabeza es serio, firme y respeta la ley, además cuenta con la autoridad moral que le otorgó una elección contundente con dos millones de votos que mandatan orden. “Se acabó la época de quienes vivían y ganaban en el caos”, afirmó.

Finalmente, enfatizó que la población tiene derecho a disfrutar eventos y acudir a los estadios sin pagar ningún tipo de cuota. “Tenemos que preservar el derecho de los demás”, concluyó el gobernador.