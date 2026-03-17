Rehabilitan red de alcantarillado en calle de Cuacoyunga 1.ª sección

Mejorar la calidad de vida de 759 personas fue el principal beneficio de la dignificación de 360 metros lineales de la red de alcantarillado en la calle Luis Donaldo Colosio, en Cuacoyunga 1.ª sección, realizada con una inversión de 199 mil pesos del Programa de Obra Comunitaria, informó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez.

La intervención permitió sustituir la red que presentaba obstrucciones y afectaciones constantes, lo que generaba molestias y riesgos sanitarios para las familias de la zona. A través de este programa, se fortalece la infraestructura básica con participación ciudadana y corresponsabilidad social.

Este esfuerzo se alinea con la visión de desarrollo social que impulsan el gobernador Alejandro Armenta Mier y la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes promueven proyectos que atienden de manera directa las necesidades locales.

El Gobierno del Estado de Puebla refrenda su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía para impulsar obras que generen bienestar y mejores condiciones de vida en cada rincón de Puebla.

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