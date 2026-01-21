Aseguran 70 troncos por presunta tala ilegal en La Malinche

Como resultado del Operativo Interestatal Puebla–Tlaxcala, implementado para reforzar las acciones de vigilancia en la zona limítrofe entre ambas entidades, las fuerzas de seguridad lograron el aseguramiento de más de 70 troncos de madera, presuntamente obtenidos mediante tala ilegal.

Durante diversos patrullajes por el Parque Nacional La Malinche, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala también ubicaron dos camionetas utilizadas para transportar la materia prima y una motosierra.

La Policía Estatal Forestal y la Policía Estatal de Montaña continuarán con operativos permanentes y acciones de coordinación interinstitucional, a fin de inhibir conductas ilícitas y proteger los recursos naturales.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, fortalece el trabajo interinstitucional para prevenir delitos ambientales, salvaguardar el patrimonio natural y garantizar el cumplimiento de la ley.

