Camión de carga se incendia en Vía Atlixcáyotl y provoca cierre de circulación

Un camión de carga se incendió mientras circulaba sobre la autopista Vía Atlixcáyotl, a la altura del kilómetro 10 con sentido hacia Atlixco, situación que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, además de provocar el cierre de la circulación.

Los primeros reportes señalan que la unidad pesada, cargada de pacas de paja, presentó una falla eléctrica en el motor, lo que obligó al conductor a detener su marcha; sin embargo, del cofre comenzó a salir fuego, el cual se propagó rápidamente y alcanzó los pastizales ubicados a los costados de la vialidad y la carga del tractocamión.

La situación fue aparatosa, por lo que fue necesario que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil arribaran al lugar y trabajaran por más de una hora para sofocar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a una mayor área.

#ConexiónVial 💥 Alrededor de las 17:00 horas se incendió un tractocamion sobre la autopista Puebla-Atlixco a la altura del Mirador.



Está cerrada la circulación en ambos sentidos ya que trabajan para sofocar el incendio. pic.twitter.com/hf3oaODbay — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 20, 2026

Hasta las 18:30 horas de este martes, el siniestro continuaba provocando tráfico en ambos sentidos de la autopista, ya que se tuvo que cerrar la circulación para evitar que las llamas alcanzaran a otras unidades en tránsito, lo que generó que algunos automovilistas optaran por retornar y utilizar la carretera federal como vía alterna.

Autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales, ya que el camión quedó completamente calcinado. Hasta el momento continúan las labores para el retiro de la unidad siniestrada y la limpieza de la zona, por lo que se desconoce la hora de reapertura de la vialidad.

Te recomendamos: