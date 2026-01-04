Entregan 500 tinacos a familias afectadas por lluvias en la Sierra Norte

Con el objetivo de supervisar la entrega de 500 tinacos donados por PEMEX, así como el avance de las obras destinadas a la recuperación de las familias afectadas por las lluvias torrenciales del año pasado, el gobernador Alejandro Armenta recorrió por quinta ocasión, desde que inició la administración estatal, las comunidades de La Ceiba y Gilberto Camacho “La Junta”, de la microrregión 1 en la Sierra Norte.

En La Ceiba, comunidad que sufrió inundaciones, se garantizó el abasto de agua mediante una red temporal y 20 pipas diarias gratuitas, resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado, PEMEX. “No se puede perder un solo tinaco, los tinacos no son para que se vayan a las casas de los políticos, son para la gente, es la instrucción de nuestra presidenta”, señaló con contundencia el mandatario.

Destacó el respaldo permanente del Gobierno de México que preside la doctora Claudia Sheinbaum, al apoyar a las familias afectadas con la designación de 500 tinacos a través de PEMEX, así como garantizar abasto emergente de agua y activar proyectos comunitarios con recursos administrados directamente por el pueblo.

Durante el recorrido, acompañado por integrantes de su gabinete, del delegado de Bienestar, Rodrigo Abdala; de la diputada federal, Xel Arianna Hernández; del presidente municipal de Xicotepec, Carlos Barragán; así como de presidentes auxiliares y delegados, el gobernador constató el mejoramiento del sistema de drenaje sanitario y de proyectos de obra comunitaria ya comprometidos, entre ellos un muro de contención por 612 mil pesos, la dignificación de una cancha con cubierta por 662 mil 500 pesos y la reconstrucción de infraestructura educativa.

En La Ceiba se destinaron más de 864 mil pesos para la construcción de dos aulas del Bachillerato Manuel Ávila Camacho, que beneficiarán a 482 estudiantes, con apoyo del programa estatal “Por Amor a Puebla”. Mientras que en la comunidad de Gilberto Camacho “La Junta”, el mandatario Alejandro Armenta confirmó recursos para el mejoramiento del drenaje sanitario, obras de adoquinamiento y acciones para fortalecer un proyecto turístico.

Al subrayar que los apoyos llegan directamente a la gente que los necesita, el ejecutivo estatal reafirmó la entrega de apoyos en comunidades vecinas como San Antonio Acopetlatlán, San Isidro, El Cajón y San Agustín Atlihuacán. Refrendó el compromiso humanista de su gobierno de mantener presencia directa y supervisar que los beneficios se traduzcan en bienestar para las familias.

Habitante de La Ceiba, Catarino Vargas Morales, resaltó que, como nunca antes, hay avances notorios en la construcción de infraestructura por parte del gobierno estatal, como calles, tuberías que constantemente presentaban averías y en escuelas de la comunidad.

