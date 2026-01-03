Gobierno de Puebla coordina traslado aéreo de hígado donado a CDMX

Para asegurar que los órganos procurados lleguen de manera oportuna a los hospitales receptores, y así permitir que cada donación se convierta en una oportunidad de vida, el Gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Salud y en coordinación con el IMSS Ordinario, coordinó un apoyo aéreo para el traslado a la Ciudad de México, de un hígado con fines de trasplante.

La donación se llevó a cabo en el Hospital General de Zona No. 20 La Margarita, por parte de un donante masculino de 61 años de edad, quien falleció a causa de un accidente vascular cerebral, lo que llevó a la procuración de órgano a las 9:00 horas de este sábado, conforme a los protocolos médicos y legales establecidos.

Gracias al Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), se realizó de inmediato el apoyo aéreo, el cual tuvo como destino el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en la Ciudad de México, donde fue recibido por una ambulancia del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, para su posterior traslado y atención.

Estas acciones humanistas fortalecen la atención especializada y la procuración de órganos en beneficio de pacientes que necesitan esta nueva oportunidad en materia de salud.

