Estos serán los cierres viales del Centro Histórico de Puebla el 4 de enero

En el marco de las acciones para el desarrollo y la instalación y partida de la Rosca de Reyes Monumental que organiza el DIF Puebla Capital, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), implementará un dispositivo de vialidad en el primer cuadro del Centro Histórico.

Los cierres viales iniciarán desde las primeras horas del domingo 4 de enero para que tomen las medidas preventivas correspondientes.

Tal vez te interese: Avanzan en producción de Rosca de Reyes monumental para récord mundial en Puebla

De 7:00 a 21:00 horas la circulación vehicular quedará restringida sobre la Avenida Reforma – Juan de Palafox y Mendoza hasta el Boulevard 5 de Mayo, considerando que sobre esta última vialidad estarán cerrados los dos carriles – tanto lateral como el central – que van con sentido a la Fiscalía hasta la 31 Oriente.

Las intersecciones sobre Avenida Reforma – Juan de Palafox y Mendoza – estarán parcialmente abiertas, exclusivamente para paso peatonal.

Mientras que, para cruzar de sur a norte, las vialidades abiertas serán la 25, 27, 29 Oriente -Poniente, las cuales estarán parcialmente abiertas de las 7:00 a las 15:00 horas.

A partir de las 15:00 horas el paso vehicular se cerrará por completo junto con intersecciones, ya que se instalará la Rosca en su totalidad y personal de Récord Guinness iniciará con las mediciones de la rosca que deberán alcanzar los 6 kilómetros, puntualizó la SSC y el DIF Puebla Capital.

Te recomendamos: