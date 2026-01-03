AMLO rechaza ataque de EU a Venezuela y secuestro de Maduro

Por:
Renato León A.
-
6
Foto: Internet

En su segundo mensaje político desde que dejó la presidencia, Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.

“Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente”, declaró el expresidente.

Añadió: “Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial“.

Dirigiéndose directamente al presidente estadounidense, Donald Trump, López Obrador le advirtió: “No caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico”.

7En su mensaje, previno sobre las consecuencias de la acción militar: “No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición”.

El expresidente citó al Benito Juárez, afirmando: “Recuerde que ‘el respeto al derecho ajeno es la paz‘, como nos enseñó Benito Juárez en el siglo XIX”. Reafirmó su identidad y apoyo político al declarar: “Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum”.

Finalizó su mensaje con una nota personal dirigida a Trump: “Por ahora no le mando un abrazo. AMLO”.

