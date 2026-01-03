Sheinbaum reafirma postura pacifista tras ataque de EU en Venezuela

Durante una gira de trabajo en el estado de Tlaxcala, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó el compromiso del Gobierno de México con la solución pacífica de los conflictos internacionales, en alusión directa a la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

“Nosotros defendemos la doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país que está establecida en la constitución, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto”, declaró la mandataria.

#Nacional 🚨 La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que el Gobierno de México está a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto, esto tras la intervención de Estados Unidos a Venezuela.



“Nosotros defendemos la doctrina Estrada y lo que representa la política… pic.twitter.com/STCRYtXbWx — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 3, 2026

Agregó que “el artículo segundo de la Carta de Naciones Unidas establece claramente que no debe haber intervención militar sin una solución multilateral dentro del marco de Naciones Unidas. Ese es nuestro posicionamiento”.

Al referirse a la relación bilateral con Estados Unidos, Sheinbaum destacó que se mantiene “una buena relación de entendimiento, comunicación, de colaboración sin subordinación”.

Sus declaraciones reiteran la postura oficial expresada previamente en un comunicado que condenó las acciones unilaterales estadounidenses en Venezuela que desencadenaron en el secuestro del presidente Nicolás Maduro por considerarlas una violación al derecho internacional.

Te recomendamos: