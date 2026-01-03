Puebla registró disminución en 14 delitos de enero a noviembre de 2025

De enero a noviembre del 2025, Puebla registró una disminución en la incidencia de 14 delitos, derivado del trabajo en colaboración del Gobierno del Estado con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de la Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, afirmó que los tres órdenes de gobierno asumen su responsabilidad en la construcción de entornos seguros, y por ello se trabajan todos los días en estrategias de prevención, seguridad y fomento a la cultura de paz.

Cabe recordar que, con el propósito de proteger la vida, prevenir agresiones y fomentar celebraciones en un ambiente de armonía, el gobierno estatal puso en marcha la campaña “Puebla Segura, Festejemos en Paz”.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, uno de los delitos que registró una reducción de enero a noviembre, fue el homicidio con 9.8 por ciento, al respecto el mandatario estatal, Alejandro Armenta, subrayó que es necesario analizar a fondo las causas de este fenómeno, desde una perspectiva antropológica, sociológica y cultural. Recordó a las y los poblanos que hay más homicidios por riñas y enfrentamientos, que por actividades relacionadas con delincuencia organizada.

Otros de los delitos que tuvieron una disminución son el robo de vehículos con 8.9 por ciento, robo a transportistas 28.4 por ciento, robo a transeúnte 18.8 por ciento, robo a casa habitación 10.2 por ciento y el robo a instituciones bancarias se redujo en 28.5 por ciento, por mencionar algunos.

El Gobierno del Estado de Puebla implementa acciones conjuntas con las fuerzas federales para fortalecer la seguridad y atender de forma inmediata las zonas con mayor riesgo.

