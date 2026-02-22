Puebla y Tlaxcala sostendrán reunión interestatal para blindar seguridad

Al afirmar que no habrá impunidad en el caso de la pareja de poblanos privados de la vida en Tlaxcala, el secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, resaltó la coordinación con el gobierno del vecino estado para dar seguimiento a la investigación.

El funcionario expuso que el Gobierno del Estado que encabeza Alejandro Armenta Mier, es solidario, respetuoso y empático con el dolor de las familias, por lo que, mantiene el compromiso de unir esfuerzos interestatales para el pronto esclarecimiento de los hechos.

Porque como ha señalado el gobernador Alejandro Armenta Mier, “donde quiera que esté un poblano que sufre, nos duele y nos indigna por lo que colaboraremos hasta que se haga justicia”, enfatizó.

Aguilar Pala anunció que el próximo lunes se llevará a cabo una reunión interestatal entre Puebla y Tlaxcala, para establecer una estrategia de blindaje y fortalecer temas de seguridad entre ambas entidades.

“No somos indolentes, somos un gobierno que está atento y vamos a coadyuvar con las autoridades tanto de Tlaxcala como de nuestra entidad, para determinar el móvil de este acto”, refirió

Explicó que desde el reporte de la desaparición de Karina N. y Alexandro N., la Comisión Estatal de Búsqueda, emitió la ficha y activó los protocolos correspondientes. En tanto, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI), ofreció acompañamiento a los familiares y garantía en el respeto de sus derechos.

En línea con la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México, la administración estatal que preside Alejandro Armenta Mier, mantiene acciones de trabajo conjunto con Tlaxcala para garantizar a las y los poblanos su seguridad y el pronto esclarecimiento de este caso.

