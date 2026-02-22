Incendio de maquinaria provoca cierre en la Amozoc–Teziutlán

Un fuerte incendio en la supercarretera Amozoc–Teziutlán se registró después de que una máquina de asfalto que realizaba trabajos de mantenimiento se incendiara. El siniestro, ocurrido en las inmediaciones de la caseta de Amozoc, provocó la suspensión momentánea de la circulación vehicular.

Reportes de automovilistas señalaron que el incendio generó una larga fila de vehículos que permanecieron detenidos por más de 30 minutos, mientras se esperaba el arribo de los cuerpos de emergencia para sofocar el fuego y descartar riesgos.

En la zona se observó la presencia de patrullas, una pipa y personal operativo de la autopista, quienes implementaron medidas preventivas debido al humo que redujo la visibilidad en el tramo afectado.

Autoridades indicaron que la liberación total de la vía podría tardar algunas horas mientras concluyen las maniobras derivadas del incendio. No se reportaron personas lesionadas, únicamente afectaciones a la circulación vehicular.

