Choque entre unidades de la ruta 6 deja lesionados en Calzada Zaragoza

Un percance vehicular ocurrido la tarde de este sábado entre dos unidades del transporte público de la ruta 6 dejó como saldo varias personas heridas.

Las unidades 26 y 34 se impactaron en las inmediaciones de la calle 30 Oriente y la Calzada Ignacio Zaragoza, siniestro que requirió el arribo de diversas unidades de emergencia y dejó múltiples lesionados, no se cuenta con una cifra clara de las personas afectadas.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil del Estado de Puebla, quienes atendieron el percance, mientras que paramédicos de la Cruz Roja Puebla trasladaron a tres personas para brindarles atención hospitalaria.

Personal de esta Coordinación y del SUMA valoró al resto de los ocupantes y realizó una revisión en la zona para mitigar riesgos, sin detectar derrame de combustible.

