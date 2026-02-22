ISSSTE aplicará vacunas contra sarampión durante 10 fines de semana en Puebla 

Durante los próximos 10 fines de semana se estarán aplicando vacunas en las diferentes delegaciones del ISSSTE para derechohabientes y no derechohabientes, con el objetivo de que más poblanos eviten enfermedades y el contagio de sarampión.

La aplicación de vacunas como doble viral, triple viral, sarampión, influenza, tétanos y el esquema para menores de cinco años se realizará en todas las clínicas del ISSSTE de la capital poblana de manera gratuita, únicamente presentando el INE para su registro.

El horario será de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas y sábados y domingos de 09:00 a 14:00 horas. En total, son 14 las sedes en la capital donde las personas pueden acudir a aplicarse la vacuna.

¡Atención, Puebla! 🏥💉

Este fin de semana vacúnate en la Oficina de Representación del ISSSTE Puebla.



📍 Av. 3 Poniente 1906, Col. Amor

⏰ Sáb-Dom 9:00–14:00 h

⏰ Lun-Vie 9:00–18:00 h



Prevenir es cuidar tu salud.

Hasta el momento, la respuesta de los poblanos ha sido favorable, ya que acuden a los distintos puntos con el objetivo de evitar contagios propios o entre sus familiares. Desde que se abre cada módulo de vacunación, las personas comienzan a llegar para recibir la dosis correspondiente.

“Se les invita a las personas que no dejen pasar esta oportunidad de aplicarse la vacuna, es importante y si ya la tienen aplicarse un refuerzo para evitar un contagio”.

Autoridades señalaron que es importante que la población acuda a aplicarse la vacuna contra el sarampión, debido a que los casos se han presentado en personas de entre 20 y 49 años de edad. Hasta el 21 de febrero, se tienen confirmados 95 casos por parte de la Secretaría de Salud del Estado, de los cuales 50 corresponden a hombres y 45 a mujeres.

📢 Reporte epidemiológico de sarampión 🦠

Al 21 de febrero de 2026, con corte a las 07:00 hrs, se mantienen 95 casos en 9 municipios, así como 130 casos descartados. Se registran un total 307 casos probables y 5 casos confirmados de otros estados.



Recuerda que la mejor…

