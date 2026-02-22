Puebla y Tlaxcala refuerzan coordinación por homicidio del matrimonio Tello Ruiz

El secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, dio a conocer que se mantiene una coordinación permanente con el vecino estado de Tlaxcala para dar seguimiento a la investigación por el homicidio del matrimonio Tello Ruiz, quienes fueron hallados sin vida la noche del viernes.

El titular de la dependencia estatal manifestó que el objetivo es esclarecer el móvil del crimen y garantizar que no exista impunidad, por lo que la Comisión Estatal de Víctimas ya estableció comunicación directa con los familiares y mantiene contacto con ellos para brindar el acompañamiento necesario. Destacó que el gobierno estatal actúa con empatía y respaldo hacia las familias afectadas.

El secretario anunció que el próximo lunes se realizará una reunión con autoridades de Tlaxcala, en la que participará el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

El objetivo de este encuentro es revisar estrategias conjuntas de seguridad, establecer acciones de blindaje entre ambas entidades y reforzar la coordinación operativa ante los recientes hechos delictivos.

Tras los hechos recientes de inseguridad y violencia en el estado, el funcionario reiteró que el gobierno garantizará la aplicación de “todo el peso de la ley” contra quienes resulten responsables, al tiempo que señaló que se reforzarán las acciones preventivas y la coordinación interinstitucional.

