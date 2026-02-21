Fallece Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años en Nueva York

El legendario compositor y trombonista Willie Colón, una de las figuras más influyentes en la historia de la salsa, falleció a los 75 años en un hospital de Nueva York, donde permanecía internado por complicaciones de salud. Su familia confirmó la noticia mediante un comunicado difundido este sábado.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, señalaron sus seres queridos, quienes solicitaron respeto y privacidad durante el duelo.

Hasta el momento no se han revelado las causas exactas del deceso, aunque el también salsero Rubén Blades mencionó previamente que se trataba de un problema respiratorio.

William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York. Creció en un barrio de fuerte influencia latina y desde pequeño mostró pasión por la música: comenzó con la flauta, luego aprendió clarín a los 11 años y a los 13 descubrió la trompeta, instrumento que consolidó su estilo. A los 16 años firmó su primer contrato discográfico y grabó “El Malo” (1967) junto a Héctor Lavoe.

A lo largo de su carrera, Colón colaboró con otras estrellas del género como Rubén Blades y Celia Cruz, y compuso éxitos como “Idilio”, “Talento de televisión”, “El Gran Varón“, “Pedro Navajas” y “Oh, qué será”.

Grabó 32 álbumes, obtuvo nueve Discos de Oro, cinco de Platino y ocho nominaciones al Grammy. La Academia Latina de la Grabación le otorgó el Premio a la Excelencia Musical.

Además de su faceta musical, Colón participó en política y activismo comunitario, fue presidente de la Asociación de Artes Hispanos, impulsó la construcción del Centro Cultural Julia de Burgos en Nueva York y formó parte de juntas directivas de organizaciones dedicadas a la lucha contra el sida y la defensa de inmigrantes. En 2001 fue candidato a defensor público de Nueva York por el Partido Demócrata.

La Academia Latina del Grammy expresó: “Hoy despedimos con profunda tristeza a la leyenda de la salsa Willie Colón. Su legado transformó la salsa al convertirla en un fenómeno global, estableciendo un sonido y una estética que definieron una época y continúan inspirando a generaciones de artistas”.

