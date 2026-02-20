Shakira dará concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX

La cantante colombiana Shakira confirmó que ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo 1 de marzo de 2026 a las 20:00 horas.

El anuncio fue realizado por la propia artista mediante un video difundido en sus redes sociales, donde confirmó la fecha y el horario de su presentación en la Plaza de la Constitución.

De igual modo, agradeció al Gobierno de la Ciudad de México por las facilidades otorgadas para llevar a cabo el evento en uno de los espacios más emblemáticos del país.

La intérprete detalló que el concierto también será transmitido a través de canales oficiales, con el objetivo de que sus seguidores puedan sumarse desde distintos lugares.

Te puede interesar: Muere Eric Dane, actor de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”

Se prevé que en los próximos días las autoridades capitalinas den a conocer información adicional sobre la logística, accesos y medidas de seguridad para el espectáculo.

El anuncio generó una reacción inmediata en redes sociales, donde miles de fans celebraron que la artista colombiana se presente de manera gratuita en el Zócalo capitalino.

Este será el segundo concierto de la estrella colombiana en la Plaza de la Constitución. Hace casi 19 años, el 27 de mayo de 2007, logró reunir a 210 mil asistentes.

Te recomenamos: